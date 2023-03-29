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Антон Куликов

Такая солидарность: поляков вывели из себя поставки зерна из Украины

Экономика

Поставки украинского зерна создали очень большие проблемы польским фермерам. Варшава является одним из главных лоббистов Киева и инициатором антироссийских санкций. И власти этой страны и рады были бы закрыть глаза по проблемы из-за поставок украинского зерна. Но не получается, протесты фермеров продолжаются уже несколько месяцев.

Такая солидарность: поляков вывели из себя поставки зерна из Украины

В итоге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил министру сельского хозяйства и продовольствия республики Хенрику Ковальчику ограничить поступление в страну зерна из Украины.

Недовольство польских фермеров вызывает тот факт, что украинское зерно, которое ввозится в Польшу якобы для дальнейшего экспорта, на самом деле остаётся в этой страны. По официальным данным, за 2022 год в Польшу было ввезено около двух миллионов тонн зерна.

"Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке — там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна", — цитирует Моравецкого РИА "Новости".

По его словам, власти страны отдают себе отчёт в том, что сельхозпродукция из Украины дестабилизирует польский рынок. Потому министр сельского хозяйства и получил указание ограничить поступление зерна из Украины.

По словам Моравецкого, соответствующее письмо также было направлено в Еврокомиссию.

Отметим, что протесты фермеров против поставок сельскохозяйственной продукции из Украины проходят также в Болгарии и Румынии. Местные производители не могут конкурировать с украинской продукцией, которая продаётся по гораздо более низкой цене.

Следует заметить, что ранее западные политики неоднократно заявляли о том, что срыв поставок сельхозпродукции из Украины создаёт угрозу продовольственной безопасности в глобальном масштабе. И пострадают в первую очередь бедные государства Азии и Африки.

По факту же получается, что поставки из Украины создали большие проблемы восточноевропейским фермерам. Хотя о таких проблемах западные политики и чиновники не упоминали, когда говорили о необходимости продовольственной сделки.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы польша
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