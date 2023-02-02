Польские фермеры заблокировали пункты на границе с Украиной, протестуя против ввоза зерна

Фермеры Польши протестуют против ввоза зерна с Украины. Сегодня они заблокировали пункты пропуска на польско-украинской границе. Об этом сообщает издание Tygodnik Zamojski.

По информации газеты, акция протеста идёт на пограничных переходах, в частности, в Хребенном.

На опубликованных фотографиях видно, что дорогу фермеры перекрыли с помощью тракторов. Также они развернули лозунги, судя по которым, украинское зерно поляки считают техническим (оно названо "символом лжи и извращённости" власть имущих), а польские продукты — здоровыми.

Отмечается, что протестная акция будет длиться до полуночи.