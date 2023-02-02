Фермеры Польши протестуют против ввоза зерна с Украины. Сегодня они заблокировали пункты пропуска на польско-украинской границе. Об этом сообщает издание Tygodnik Zamojski.
По информации газеты, акция протеста идёт на пограничных переходах, в частности, в Хребенном.
На опубликованных фотографиях видно, что дорогу фермеры перекрыли с помощью тракторов. Также они развернули лозунги, судя по которым, украинское зерно поляки считают техническим (оно названо "символом лжи и извращённости" власть имущих), а польские продукты — здоровыми.
Отмечается, что протестная акция будет длиться до полуночи.
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