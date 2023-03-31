РБК: Американская компания 3М продаёт заводы в России

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Владельцы химической корпорации 3 М из США ведут в настоящее время переговоры с официальными представителями научно-производственного холдинга ВМП по вопросу о продаже российских активов. Корреспонденты РБК пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомленный источник и главу ВМП Михаила Вахрушева.

По данным инсайдера, сторонам удалось добиться разрешения от возглавляемой руководителем Минфина Антоном Силуановым подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю над зарубежными инвестициями.

Если сделка будет успешной, ВМП возьмет под свой контроль два предприятия 3 М — в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан и в Волоколамске.