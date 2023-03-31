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Экономист Ордов: пока у ЕС и США нет законных оснований отобрать активы РФ. Но они будут

2:19
Экономика

Несмотря на то что в США начали сомневаться в эффекте от конфискации российских замороженных активов, западным политикам ничего не остаётся, как продвигать этот кейс, пояснил в беседе с Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Экономист Ордов: пока у ЕС и США нет законных оснований отобрать активы РФ. Но они будут

Сказали "А"

Как подчеркнул эксперт, у американских и западных инициаторов не остаётся выбора, как доказать "правильность" своих действий, учитывая, что механизм конфискации так и не имеет под собой законную юридическую почву.

"Сказав "А", надо говорить "Б". То есть у политиков другого варианта нет, кроме как стоять на своём, что это было единственно правильное решение и дальше это в интересах тех же налогоплательщиков американских, европейских, так как помощь Украине можно осуществлять из этих денег", — пояснил Ордов.

По словам экономиста, отчасти в финансовой сфере понимают, что это "скользкая дорожка", хотя бы потому, что сейчас Западу приходится спешно  "перекраивать" законодательство, чтобы отобрать российские активы. А значит, под угрозой могут оказаться деньги любой страны.

"Они (держатели активов. — Прим. ред.) призадумаются о том, что подобные меры можно к ним применить по иногда и весьма надуманным поводам, то, конечно, и их желание уйти от традиционных национальных валют в те же криптовалюты. Это, конечно, пугает и регуляторов, и финансистов", — считает эксперт.

Основания будут

Несмотря на то что сейчас страны-союзники России и сама российская сторона апеллируют к действующим законодательствам и заявляют о незаконности конфискации замороженных активов, западный юридический маховик раскручивается.

"Основания будут. Мы видим, что Европа как раз сейчас и движется ровно по пути изменения своего законодательства. Поэтому здесь вот в чём вся история. Если бы сейчас были легальные способы, они уже бы их отобрали, экспроприировали. Но ввиду того, что они действуют, по сути, нелегально, законодательная база под их решение отсутствует, они поэтому и заморозили", — резюмировал эксперт.

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Запад хочет конфискаций активов РФ - мнение юриста
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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