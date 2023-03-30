Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз опасается расправы в случае поражения ВСУ. Об этом заявил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.
По его словам, Владимир Зеленский готов к бегству в Израиль, иначе он рискует быть "приконченным" украинским народом.
"Который проснется и поймет, что с ним просто играли", — сказал американский офицер.
Аналогичную мысль высказал и ветеран разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, ВСУ не продержатся этот год и неизбежно капитулируют перед российской армией.
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