Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дезертир-азовец* девять месяцев копал окопы для российских бойцов
CD Project RED официально назвала следующую часть саги "Ведьмак 4"
РВ: спецназовцы ВС РФ устроили "Судный день" для боевиков ВСУ
РВ: военные России уничтожили бронетехнику НАТО под Донецком
РВ: бойцы ДНР провели операцию "Троянский конь", уничтожив блиндаж ВСУ с помощью дрона
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы

Ветеран ВС США Лукас Гейдж: Зеленский сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы от украинцев

0:38
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский всерьёз опасается расправы в случае поражения ВСУ. Об этом заявил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

Ветеран ВС США Лукас Гейдж: Зеленский сбежит в Израиль, чтобы избежать расправы от украинцев

По его словам, Владимир Зеленский готов к бегству в Израиль, иначе он рискует быть "приконченным" украинским народом.

"Который проснется и поймет, что с ним просто играли", — сказал американский офицер.

Аналогичную мысль высказал и ветеран разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его мнению, ВСУ не продержатся этот год и неизбежно капитулируют перед российской армией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина признала потерю Дебальцево
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
Близится развязка СВО на Украине. Зеленский ищет варианты спасения
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
CD Project RED поделится подробностями о дополнении Phantom Liberty в июне 2023
2024 Porsche 718 Cayman и Boxster подорожают почти на $5 000
2024 Renault 5 EV откроет новую платформу для электромобилей
58 000 внедорожников Jeep Wrangler отзывают из-за вызывающей пожар шпильки рамы
Политик из США Барака: своим решением об Артёмовске Зеленский показал, что Пентагон и западные СМИ лгут
Пушилин заявил о скором освобождении Артёмовска
Кристина Орбакайте рассказала о сильном характере своей дочери Клавдии: "С нами на равных"
Fisker Ocean 2023 года рассчитан на 440 миль на одной зарядке в Европе
GameVoice показала трейлер русской озвучки для Hogwarts Legacy
Aston Martin подал заявку на регистрацию торговой марки "Vanguard"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников