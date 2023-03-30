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Скотт Риттер дал прогноз по поводу судьбы ВСУ: поражение неизбежно

0:46
Мир

Киев не сможет избежать неминуемого поражения в столкновении с ВС РФ. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер дал прогноз по поводу судьбы ВСУ: поражение неизбежно

Бывший разведчик убеждён, что украинским военным нечего противопоставить России на поле боя.

"Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Red Pilled TV.

Военный добавил, что поражение Украины станет "ударом в грязь лицом" перед их американскими кураторами, которые очень хотели видеть в Киеве победителя, но их желанию, вероятно, не суждено сбыться.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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