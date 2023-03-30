Макгрегор: Зеленский признался, что готов для пиара принести в жертву десятки тысяч украинцев

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В интервью американским журналистам президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность жертвовать десятками тысяч солдат ВСУ ради политической победы, заявил экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Исключительно ради собственной выгоды украинский лидер не желает сдавать ВС РФ Артёмовск.

"Он (Владимир Зеленский. - Прим. ред.) фактически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление: Украина всё ещё может победить", — пояснил Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Ранее Зеленский заявил, что проигрыш под Артёмовском будет "дорогостоящим политическим поражением" и плохо скажется на боевом духе украинской армии.

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