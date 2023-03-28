Украина хочет, чтобы на "Евровидении-2023" звучало слово "война"

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Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о проведении переговоров с организаторами песенного конкурса "Евровидение-2023". В своём Telegram-канале чиновник написал, что попросил представителей Британии, где будет проходить мероприятие, почаще упоминать слово "война".

"Окремо наголосив, що для нас важливо, щоб під час Євробачення-2023 в Ліверпулі звучало чесне слово "війна”, — написал он.

Ткаченко считает, что упоминание этого слова "бути важливим для всього світу".

Напомним, что "Евровидение" пройдет в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. Россия отстранена от конкурса с 2022 года. Белоруссия — на год раньше.

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