Воровка без достоинства. В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix

Министр культуры Украины Александр Ткаченко возмутился образом украинки Петры в сериале Netflix "Эмили в Париже".

Украинка Петра в сериале "Эмили в Париже"

По сюжету украинка Петра в исполнении Дарьи Панченко шокирует Эмили своим невежеством. Она носит нелепые наряды и вызывающе красится. Кроме того, Петра учит Эмили, как воровать в магазине.

"В "Эмили в Париже" мы имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны — ещё и оскорбительный. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть", — написал министр в Телеграм-канале.

Дама украинского бомонда Женя Гаврилко написала в Inatagram открытое обращения к Netflix "от имени всех украинских женщин мира", заявив, что отношение компании к украинским женщинам — это "абсолютный скандал и позор".

Она обвинила авторов в использовании "стереотипов, разрушающих мир и межкультурные отношения", с которыми люди борются XXI веке.

"Вы выставляете украинку как личность без чувства вкуса и достоинства. Глупой, невежественной воровкой. Вы вообще серьезно? Такой позор! И это при том, что в мире огромное количество талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, устойчивого развития, науки, спорта и т. д.?" — написала она.

Это по её мнению, украинские дизайнеры и их бренды: Юлия Пелипас и ее бренд Bettter Us, Анна Осмехина и ее TTSWTRS, Мария Фуртас и Cultnaked, Ксения Шнайдер, Валерия Гузема, фотогрф Саша Самсонова, режиссер Таню Муиньо и др.

Сериал "Эмили в Париже" входит в топ-10 самых популярных сериалов Netflix.