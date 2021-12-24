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В Минкульте Украины возмутились образом Петры из Киева в сериале от Netflix

Мир

Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко выразил негодование из-за сериала от компании Netflix "Эмили в Париже". По мнению политика, авторы произведения показали оскорбительный образ украинки.

В Минкульте Украины возмутились образом Петры из Киева в сериале от Netflix

Министр подчеркнул, что отправит корпорации письмо на эту тему. По словам Ткаченко, героиня сериала Петра является стереотипной украинкой, что нельзя назвать приемлемым. При этом Netflix отлично знает, какие жители Украины на самом деле, отметил руководитель Минкульта.

"Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать всё бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", — заявил Ткаченко в своём Telegram-канале.

Вместе с этим министр оценил "Эмили в Париже" как неплохой и развлекательный продукт. Однако во втором сезоне создатели сериала добавили в работу стереотипы, сказал политик.

Ранее скандал между Netflix и Украиной уже случался. В компании перевели слово "бандеровец" из кинокартины "Брат 2" как "украинский нацистский коллаборационист". После возмущения чиновников корпорация изменила перевод.

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Emily in Paris | Officiell trailer | Netflix
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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