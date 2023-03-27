Генерал Марк Милли: Байден выделит рекордную сумму для борьбы США и Китая

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить на проект военного бюджета рекордную сумму для противостояния с Китаем. Об этом заявил председатель объединённого комитета начальников штабов Пентагона генерал Марк Милли.

Он подчеркнул, что увеличение военного бюджета доказывает серьёзность конкуренции Вашингтона и Пекина на мировой арене. Милли назвал Китай самым "долгосрочным вызовом безопасности" США.

"Подготовка к войне и сдерживание чрезвычайно дороги, но это не так дорого, как ведение самой войны. Этот бюджет готовит нас к прямому столкновению", — цитирует его слова World Socialist Web Site (WSWS).

Однако генерал продолжает утверждать, что все намерения США являются мирными, потому что они применят силу только в том случае, если угрозы не сработают, отмечается в материале.