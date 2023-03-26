Британское издание The Times удалило из статьи признание бойца ВСУ в военном преступлении

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Украинский диверсант признался журналистам из Великобритании, что его подразделение регулярно совершает военные преступления, но это заявление вскоре исчезло из статьи.

По словам боевика, они намеренно ранят российских военнослужащих и устраивают засаду на медицинский эвакуационный транспорт, который затем уничтожают.

Скриншот The Times

"Обычно за ранеными приезжает российская машина. Мы её ждём, а потом используем это", — рассказал солдат ВСУ корреспонденту The Times, показывая на миномётный снаряд.

В комментариях читатели напомнили журналистам, что подобные действия являются прямым нарушением Женевской конвенции, но в материале об этом умалчивается.

Позже фраза и вовсе исчезла из интервью, что заметили подписчики и выразили своё возмущение.