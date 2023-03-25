Арестович заявил, что дезертировал из Украины: пытался скрыться у спикера парламента Литвы, но был схвачен

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Алексей Арестович рассказал, зачем "дезертировал" из Украины.

Украинский военный аналитик посетил Вильнюсский форум по безопасности, на котором обсуждали вопросы сдерживания России странами НАТО и увеличения военной помощи Украине.

"Когда в очередной раз дезертировал из Украины", — написал бывший помощник офиса Владимира Зеленского.

Арестович признался, что его план побега не удался.

Ранее Алексей Арестович озвучил мнение о том, что Запад специально заманил в ловушку Владимира Путина.

"Пытался скрыться у спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен, за заместителями министров, в кабинете старших депутатов Сейма. Не вышло. Был схвачен внимательными гражданами и посажен на трибуну", — объяснил аналитик в своём Telegram-канале.

Трибуну Арестович делил с генералом Беном Ходжесом.