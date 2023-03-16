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Арестович: "Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку"

0:53
Мир

Алексей Арестович рассмотрел версию о том, что Запад намеренно создал для Владимира Путина видимость лёгкой победы над Украиной, чтобы заманить его в ловушку.

Арестович: "Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку"

Украинский военный аналитик считает, что президент РФ был уверен, что мировое сообщество никак не отреагирует на "маленькую победоносную войну".

"Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку, создав иллюзию, что Украину можно быстро захватить и тебе за это ничего не будет", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович назвал такую версию "теорией заговора", напомнив о том, что российский лидер обвинял Запад в обмане в части выполнения Минских соглашений.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина должна вернуть себе историческое название "Русь".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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