Арестович: "Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку"

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Алексей Арестович рассмотрел версию о том, что Запад намеренно создал для Владимира Путина видимость лёгкой победы над Украиной, чтобы заманить его в ловушку.

Украинский военный аналитик считает, что президент РФ был уверен, что мировое сообщество никак не отреагирует на "маленькую победоносную войну".

"Есть мнения, что Запад специально заманил Путина в ловушку, создав иллюзию, что Украину можно быстро захватить и тебе за это ничего не будет", — написал бывший помощник Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Арестович назвал такую версию "теорией заговора", напомнив о том, что российский лидер обвинял Запад в обмане в части выполнения Минских соглашений.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина должна вернуть себе историческое название "Русь".