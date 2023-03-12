Алексей Арестович считает, что РФ присвоила себе название "Россия", тогда как на самом деле настоящая Россия — это Украина.
Украинский военный аналитик высказался о петиции по поводу переименования России в Московию, которую Владимир Зеленский направил для изучения премьер-министру.
Арестович заявил, что "Московия" украла название Россия, поэтому нужно восстановить справедливость, вернув это наименование Украине. Он напомнил, что в церковных канонических документах страна именуется как "Русь-Украина".
"Возвращение исторической кражи закроет вопрос справедливости и возвратит настоящие имена государствам: современной Российской Федерации — Московия, а Украине — Русь", — написал бывший помощник офиса президента Украины в своём микроблоге.
Ранее Маргарита Симоньян одобрила название "Московия" для России.
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Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.