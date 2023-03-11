Симоньян одобрила название "Московия" для России

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Маргарита Симоньян дала добро на переименовании России в Московию, но только при одном условии.

Глава RT отреагировала на инициативу 25 тысяч украинцев, которые подписали и направили Владимиру Зеленскому петицию с просьбой дать России новое название — Московия.

"Ну, ок, пусть Московия. А бывшая Украина будет Подмосковия в таком разе", — выразила своё мнение Симоньян.

Ранее телеведущая Тина Канделаки показала, как будет выглядеть карта "Московии".

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