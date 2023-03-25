Антивоенные настроения европейцев могут привести к остановке расширения группировки войск НАТО

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НАТО приняло решение укрепить свой восточный фланг, однако многие европейцы выразили протест против военных действий. Такие настроения могут привести к остановке расширения Североатлантического альянса.

Обозреватель издания "Русская Весна" Николай Астровский, ссылаясь на публикацию в Politico сообщает, что в Польше появилось сильное антивоенное движение, которое проводит демонстрации под лозунгом "Это не наша война". Подобные организации также действуют в других европейских странах.

Представители польского движения выступают против расширения военной активности НАТО в Европе, включая многочисленные учения. Они продвигают мирные инициативы среди населения соседних стран.

Такие объединения могут сыграть важную роль в общественном дискурсе и повышении осведомлённости об опасностях военных конфликтов. Они также способствуют организации мирных инициатив и диалогов между странами, что поможет предотвратить распространение напряжённости и конфликтов в регионе.