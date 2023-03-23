Китай не скрывает, что полностью поддерживает Россию, а потому беседы с председателем КНР Си Цзиньпином Киеву сейчас проводить бесполезно. Такое мнение высказал военный эксперт и глава Центра военно-правовых исследований в Киеве Александр Мусиенко.
После того, как Си Цзиньпин посетил Россию, в Москву, киевским властям нет смысла вести диалог с ним прямо сейчас, сказал эксперт.
"Украине лучше сосредоточиться на своих нынешних западных союзниках, чем пытаться привлечь на свою сторону Китай, который открыто поддерживает Россию", — заявил Александр Мусиенко в интервью американскому телеканалу CNBC.
Визит Си Цзиньпина в Москву и его встреча с лидером РФ Владимиром Путиным состоялись 20 марта. Ранее в ЕС обратились к Си Цзиньпину с просьбой поговорить с Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта на Украине.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.