Председатель КНР Си Цзиньпин не просто так сближается с российским лидером Владимиром Путиным, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его мнению, Пекин осознаёт угрозу со стороны Вашингтона, поэтому решил заручиться поддержкой Москвы.
"Китайцы связали свою судьбу с Россией, потому что, благодаря всем нашим воинственным заявлениям и действиям в Азии, китайцы поняли, что они следующие в нашем меню", — сказал Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.