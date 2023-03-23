Полковник Макгрегор: Китай сближается с Россией, чтобы не стать новой жертвой агрессии США

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Председатель КНР Си Цзиньпин не просто так сближается с российским лидером Владимиром Путиным, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его мнению, Пекин осознаёт угрозу со стороны Вашингтона, поэтому решил заручиться поддержкой Москвы.

"Китайцы связали свою судьбу с Россией, потому что, благодаря всем нашим воинственным заявлениям и действиям в Азии, китайцы поняли, что они следующие в нашем меню", — сказал Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену.