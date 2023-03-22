Политолог Сергей Марков отметил, что Россия не требует у Китая поставок оружия. КНР может, по его мнению, помочь РФ иначе.
Марков не сомневается, что КНР протянет России руку помощи в плане высокотехнологичных поставок.
Ранее Сергей Марков похвалил Си Цзиньпина за отказ разговаривать с Джозефом Байденом.
"России не нужно оружие из Китая. Нужны чипы и комплектующие. И они будут", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков отметил, Запад обеспокоен формированием сильной дружбы России и Китая.
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