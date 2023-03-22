Марков уверен, что Китай протянет РФ технологическую руку помощи: России не нужно оружие из Китая

Политолог Сергей Марков отметил, что Россия не требует у Китая поставок оружия. КНР может, по его мнению, помочь РФ иначе.

Марков не сомневается, что КНР протянет России руку помощи в плане высокотехнологичных поставок.

Ранее Сергей Марков похвалил Си Цзиньпина за отказ разговаривать с Джозефом Байденом.

"России не нужно оружие из Китая. Нужны чипы и комплектующие. И они будут", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков отметил, Запад обеспокоен формированием сильной дружбы России и Китая.