Политолог Сергей Марков высказался о неудачной попытке Джозефа Байдена переговорить с Си Цзиньпином по телефону во время визита главы Китая в Москву.
Марков рассказал, что Байден стремился переговорить с китайским лидером с целью "сбалансировать" визит Си в Россию.
Ранее сообщалось, что объятия Путина и Си стали грозным намёком для США.
"Си ответил ему, что не может разговаривать с Байденом, потому что очень занят, — имеется ввиду, очень занят переговорами с Путиным", — написал политолог в своём Telegram-канале "Логика Маркова".
Марков назвал "проколом" то, что американцы рассказали об отказе главы Китая говорить с президентом США. Он напомнил о том, как Энтони Блинкен упрекнул Си в том, что он встречается с военным преступником.
"Си молодец. Не только очень сильный визит в Москву, но и прогнал метлой хамов Байдена и Блинкена", — похвалил политический эксперт главу Китая.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.