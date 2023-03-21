Марков об отказе Си Цзиньпина разговаривать с Байденом: "Сейчас развернулась телефонная драма"

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков высказался о неудачной попытке Джозефа Байдена переговорить с Си Цзиньпином по телефону во время визита главы Китая в Москву.

Марков рассказал, что Байден стремился переговорить с китайским лидером с целью "сбалансировать" визит Си в Россию.

Ранее сообщалось, что объятия Путина и Си стали грозным намёком для США.

"Си ответил ему, что не может разговаривать с Байденом, потому что очень занят, — имеется ввиду, очень занят переговорами с Путиным", — написал политолог в своём Telegram-канале "Логика Маркова".

Марков назвал "проколом" то, что американцы рассказали об отказе главы Китая говорить с президентом США. Он напомнил о том, как Энтони Блинкен упрекнул Си в том, что он встречается с военным преступником.

"Си молодец. Не только очень сильный визит в Москву, но и прогнал метлой хамов Байдена и Блинкена", — похвалил политический эксперт главу Китая.