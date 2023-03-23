Bloomberg: США боятся, что их загонят в угол из-за мирного плана Китая по Украине

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Американские власти обеспокоены тем, что их "загонят в угол" из-за плана Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, пишет Bloomberg.

Как сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена, пожелавший сохранить анонимность, Вашингтон предпочитает проявлять скептицизм по поводу инициативы КНР. По его мнению, такое поведение США может быть воспринято как незаинтересованность Белого дома в возобновлении мирных переговоров между Москвой и Киевом.

"США обеспокоены, что будут загнаны в угол из-за китайского предложения", — сказано в публикации.

Чиновник подчеркнул: Китай способен доказать другим государствам, что США выступают против мира на Украине. В администрации Байдена серьёзно опасаются такого сценария, указал собеседник агентства. Он считает, что американские власти должны выработать новую стратегию коммуникации с Китаем и РФ.

Ранее МИД КНР обнародовал собственный мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов.