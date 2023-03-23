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Bloomberg: США боятся, что их загонят в угол из-за мирного плана Китая по Украине

1:08
Мир

Американские власти обеспокоены тем, что их "загонят в угол" из-за плана Китая по мирному урегулированию украинского конфликта, пишет Bloomberg.

Bloomberg: США боятся, что их загонят в угол из-за мирного плана Китая по Украине

Как сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена, пожелавший сохранить анонимность, Вашингтон предпочитает проявлять скептицизм по поводу инициативы КНР. По его мнению, такое поведение США может быть воспринято как незаинтересованность Белого дома в возобновлении мирных переговоров между Москвой и Киевом.

"США обеспокоены, что будут загнаны в угол из-за китайского предложения", — сказано в публикации.

Чиновник подчеркнул: Китай способен доказать другим государствам, что США выступают против мира на Украине. В администрации Байдена серьёзно опасаются такого сценария, указал собеседник агентства. Он считает, что американские власти должны выработать новую стратегию коммуникации с Китаем и РФ.

Ранее МИД КНР обнародовал собственный мирный план по Украине, состоящий из 12 пунктов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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