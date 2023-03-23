Глава МИД Австрии Шалленберг: думать, что России больше не будет — это заблуждение

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Думать, что России больше не будет — это заблуждение, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александр Шалленберг. По его словам, отделить Европу от российской стороны просто невозможно.

Как подчеркнул австрийский представитель, не стоит забывать, что Россия — величайшая ядерная держава.

"Думать, что России больше не будет и что мы можем разойтись во всех сферах, — это заблуждение. Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет, — пояснил глава МИД Reuters.

Как пояснил Шалленберг, нравится Европе или нет, но Россия была и будет самым большим её соседом. И призвал "не думать" о мире без российской стороны.