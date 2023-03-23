Австралийский телеканал ABC назвал встречу президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве доказательством "конца мирового порядка", в котором правила устанавливал и нарушал Запад.
По мнению австралийских аналитиков, встреча лидеров двух стран положили конец предыдущему "мировому порядку".
"Встреча … доказывает конец так называемого основанного на правилах порядка… Это многополярный мир, — заявили аналитики в эфире ABC. — Мир разделён. Путин и Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) заключили пакт без ограничений".
Как подчеркнули авторы, Австралия выбрала сторону Запада тогда, когда поддержала идею создания AUKUS.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.