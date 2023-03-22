Кива: команда Зеленского заработала 6,7 млрд гривен на снабжении ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим ближайшим окружением, не стесняясь, расхищает западную финансовую помощь и зарабатывает на контрактах по закупкам боеприпасов для ВСУ.

Такое заявление сделал бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, сославшись на расследование украинского парламентария Гео Лероса.

"Из предоставленных документов видно, что около 6,7 млрд гривен ($200 млн) ушло в карманы команды Зеленского. Все контракты выиграла исключительно одна компания — "Прогресс", — написал он в своём Telegram-канале.

Руководство фирмы, по словам Кивы, напрямую подчиняется главе администрации украинского президента Андрею Ермаку.