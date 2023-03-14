Ветеран ВС США Дрейвен: бойцам ВСУ нужно вручать медали НАТО и снимок Зеленского с деньгами

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинскому командованию стоит подумать о новой награде для раненых солдат ВСУ, заявил отставной американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Таким образом, отметил он, украинцы будут помнить, за что они отдают свои жизни.

"Каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами", — написал Дрейвен на своей странице в соцсети.

Ветеран ВС США признался, что в ежедневных молитвах просит вразумить украинских военных, которые продолжают умирать исключительно за западные интересы.

Ранее французский политик предсказал развязывание олигархами Третьей мировой войны после начала финансового кризиса на Западе.