Украинскому командованию стоит подумать о новой награде для раненых солдат ВСУ, заявил отставной американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Таким образом, отметил он, украинцы будут помнить, за что они отдают свои жизни.
"Каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами", — написал Дрейвен на своей странице в соцсети.
Ветеран ВС США признался, что в ежедневных молитвах просит вразумить украинских военных, которые продолжают умирать исключительно за западные интересы.
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