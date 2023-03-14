Крах западной финансовой системы, начавшийся с объявлений о банкротстве нескольких крупных банков, спровоцирует Третью мировую войну, заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Политик из Франции напомнил, что сейчас угроза нависла над швейцарским финансовым конгломератом, парижской фондовой биржей и несколькими американскими банками.
"Олигархия ускорит приближение Третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — уверен Филиппо.
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