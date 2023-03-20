Бывший советник президента США Джон Болтон раскритиковал решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина.
"Если вы хотите, чтобы переговоры (по конфликту на Украине — Прим. ред.) состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным?" — цитирует Болтона РИА "Новости".
По его мнению, Международный уголовный суд — это очень опасны институт.
"Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с чем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для её сдерживания", — отметил Болтон.
Отметим, это говорит человек, которого явно нельзя отнести к доброжелателям России. Например, ранее Болтон призывал поставлять Украине современные системы вооружений. И заявлял, что Украина якобы имеет право наносить удары по российской территории.
Напомним, в минувшую пятницу досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к якобы незаконному вывозу детей с Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сама постановка вопроса об аресте неприемлема. Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, считает его решения ничтожными с точки зрения права.
А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против прокурора Карима Хана, а также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Юрисдикцию МУС признают 123 государства, в том числе почти все европейские государства. Среди тех, кто юрисдикцию Международного уголовного суда не признаёт — Россия, Индия, Китай, США и другие страны.
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