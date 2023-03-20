New-York Times: Си Цзиньпин едет в Москву закрепить победы Путина

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В Россию с официальным визитом приезжает председатель Китая Си Цзиньпин. Его миссия объявлена миротворческой, но западные страны полагают, что китайский лидер приехал поддержать Путина.

Лидер Китая Си Цзиньпин готовится ко встрече с Владимиром Путиным в Москве, а китайские официальные лица преподносят его поездку в качестве миротворческой. Ожидается, что председатель КНР сыграет конструктивную роль в продвижении переговоров между Россией и Украиной, как выразился официальный представитель китайского правительства. Об этом пишет The New-York Times.

Но американские и европейские официальные лица ожидают другого — подольёт ли лидер Китая масла в полномасштабный конфликт, начавшийся более года назад. В США говорят о том, что Китай всё ещё рассматривает возможность передачи оружия (в основном, артиллерийских снарядов) России для использования на Украине. И даже призывы Си к прекращению огня будут означать попытку укрепить позиции Путина на поле боя, поскольку оставят России контроль над большей территорией, чем на момент начала СВО.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня сейчас будет фактически ратификацией российского завоевания и признанием достижений России на тех территориях, которые она сейчас занимает. По мнению Кирби, было бы классической частью китайской пьесы, когда официальные лица КНР вышли бы со встречи в Кремле и заявили, что именно они призывают к прекращению боевых действий и никто другой.