The Australian: переговоры Путина и Си Цзиньпина по поводу Украины могут изменить мир

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговоры российского президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу урегулирования конфликта вокруг Украины способны изменить мир, сообщает The Australian.

В редакции газеты считают, что встреча глав РФ и КНР окажет "трансформирующее воздействие" на международную обстановку. Как подчёркивается в статье, Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, будут обсуждать мирный план по украинскому вопросу, который базируется на российских интересах.

Авторы материала считают, что жители западных стран ждут этих переговоров, ведь многие из них заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий.

"Переговоры Путина и Си Цзиньпина насчёт мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир", — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что лидер КНР 20-22 марта будет находиться в России с государственным визитом.