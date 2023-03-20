Переговоры российского президента Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу урегулирования конфликта вокруг Украины способны изменить мир, сообщает The Australian.
В редакции газеты считают, что встреча глав РФ и КНР окажет "трансформирующее воздействие" на международную обстановку. Как подчёркивается в статье, Путин и Си Цзиньпин, скорее всего, будут обсуждать мирный план по украинскому вопросу, который базируется на российских интересах.
Авторы материала считают, что жители западных стран ждут этих переговоров, ведь многие из них заинтересованы в скорейшем завершении боевых действий.
"Переговоры Путина и Си Цзиньпина насчёт мирного урегулирования украинского конфликта трансформируют мир", — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что лидер КНР 20-22 марта будет находиться в России с государственным визитом.
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