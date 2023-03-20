Рогов: Путин оставил Западу несколько скрытых посланий во время визита в Мариуполь

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Президент России Владимир Путин во время визита в Мариуполь оставил несколько скрытых посланий Западу. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что российский лидер не просто так посетил главный зал местной филармонии, где планируется провести открытый трибунал над военными преступниками киевского режима.

"Своим присутствием в этом зале наш президент показал Западу, что идея проведения трибунала не снята с повестки. Уже подготовлен зал, есть трибуна для обвинения, места для адвокатов", — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что все националисты понесут ответственность за преступления по всей строгости закона.

Ранее Владимир Путин прибыл в Мариуполь с рабочим визитом. Он осмотрел объекты инфраструктуры и побеседовал с местными жителями.