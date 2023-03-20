Asia Times: Зеленский готов принять мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план Китая по урегулированию конфликта на фоне острого дефицита боеприпасов и больших потерь в рядах ВСУ. Об этом заявили аналитики издания Asia Times.

"Без обученного персонала и боеприпасов Зеленский может рассмотреть китайский мирный план", — говорится в материале.

У Пекина уже есть успешный опыт в примирении Ирана и Саудовской Аравии, что может подтолкнуть главу киевского режима прислушаться к предложению китайского правительства. В случае согласия Украины на мирный план Россия закрепит за собой Азовское море и большую часть Донбасса.

"Вашингтон отклонил мирный план Китая для Украины, Зеленский этого не сделал", — отметили эксперты.

Также аналитики подчеркнули, что вся украинская армия, которая обучалась инструкторами НАТО на протяжении восьми лет, мертва, а новобранцев бросают на передовую после трёхнедельной подготовки.