Президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на мирный план Китая по урегулированию конфликта на фоне острого дефицита боеприпасов и больших потерь в рядах ВСУ. Об этом заявили аналитики издания Asia Times.
"Без обученного персонала и боеприпасов Зеленский может рассмотреть китайский мирный план", — говорится в материале.
У Пекина уже есть успешный опыт в примирении Ирана и Саудовской Аравии, что может подтолкнуть главу киевского режима прислушаться к предложению китайского правительства. В случае согласия Украины на мирный план Россия закрепит за собой Азовское море и большую часть Донбасса.
"Вашингтон отклонил мирный план Китая для Украины, Зеленский этого не сделал", — отметили эксперты.
Также аналитики подчеркнули, что вся украинская армия, которая обучалась инструкторами НАТО на протяжении восьми лет, мертва, а новобранцев бросают на передовую после трёхнедельной подготовки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.