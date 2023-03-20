Политолог Корнилов: Зеленского ждёт "проклятие Асада" — добром не кончится

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против президента Сирии Башара Асада, и теперь ему грозит "проклятие Асада", заявил политолог Владимир Корнилов. Как подчеркнул эксперт, лидер Незалежной уже "столько натворил", что добром это не кончится.

Ранее Зеленский ввёл рестрикции против Асада, запретил выводить главе Сирии деньги с Украины и вести с ним какую-либо экономическую деятельность. Как подчеркнул Корнилов, все политики, кто выступал против сирийского лидера, заканчивали свою карьеру полным крахом. Что в народе прозвали "проклятием Асада".

Кроме того, Зеленского до конца его дней будет преследовать и собственное "проклятие".

"Ему угрожает ещё и "проклятие Зеленского". Зеленский уже натворил столько дел, что добром он точно не кончит. Это однозначно", — пояснил Корнилов "ПолитРоссии".