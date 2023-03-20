Во время предвыборной кампании действующий президент Украины Владимир Зеленский нагло врал украинцам о том, что установит мир в стране и в Донбассе, заявил немецкий предприниматель Ким Дотком.
"Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир", — заявил немец со ссылкой на предвыборную речь Зеленского в 2019 году.
По его словам, только благодаря этим обещаниям Зеленский пришёл к власти. Кроме прочего, Дотком подчеркнул, что президент заявил, что готов оставить пост ради мирного существования Украины.
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