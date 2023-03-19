NYT: в музеях США русские предметы искусства начали называть украинскими

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В американских музеях начали заменять слово "русский" в пояснительных заметках к экспонатам на "украинский", пишет The New York Times.

По информации издания, идея о переименовании предметов искусства принадлежит западным активистам и историкам. Отмечается, что они требуют "более точного отображения национальности" создателей тех или иных объектов культуры. Как подчёркивается в материале, американские активисты намерены повысить значимость граждан Украины в мировом искусстве.

"Недавно Метрополитен-музей пересмотрел классификацию трёх художников XIX века, ранее названных русскими (речь идёт об Илье Репине, Архипе Куинджи и Иване Айвазовском), чтобы привлечь внимание к их украинским корням", — сообщается в статье.

После этого музей подвергся критике, ведь Айвазовский появился на свет в армянской семье, уточняют авторы публикации. По их словам, посетители музея и современные художники попросили сотрудников культурного учреждения больше не допускать подобных оплошностей.