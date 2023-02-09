Метрополитен-музей переименовал "Русских танцовщиц" Дега в "Танцовщиц в украинском наряде"

Метрополитен-музей переименовал картину "Русские танцовщицы" художника Эдгара Дега в "Танцовщицы в украинском наряде".

Метрополитен-музей в Нью-Йорке пошёл на поводу проукраинских активистов и изменил название картины французского художника. Эдгар Дега — один из самых значимых и уникальных представителей импрессионистской живописи XIX века, известный своим особым взглядом на мир балета.

В описании картины теперь сказано, что ряд учёных пришли к выводу, что костюм на танцовщице "традиционно украинский". В связи с этим картину переименовали. Однако отмечается, что "подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет".

Ранее Лондонская Национальная галерея изменила название картины художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы". Президент Владимир Путин называл выступающих за отмену российской культуры неумными людьми.