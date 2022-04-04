Галерея Лондона призывает искусствоведов маркировать "украинское наследие"

Лондонская Национальная галерея изменила название картины художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", призвав другие учреждения культуры пересмотреть "неверные" интерпретации или неправильную маркировку "украинского искусства и наследия", сообщает The Guardian.

По данным издания, руководство галереи "прислушалось" к призывам переименовать полотно на том основании, что ленты в волосах танцующих девушек желтого и синего цвета.

"Мы обновили название картины, чтобы она лучше отражала ее тему", — написано на странице лондонской галереи в Instagram* (запрещенной на российской территории социальной сети, принадлежащей компании Meta*, квалифицированной в России как экстремистская организация).

Представитель лондонской Национальной галереи заявил, что "название этой картины уже много лет является предметом обсуждения и отражено в академической литературе":

"В прошлом месяце больше внимания уделялось этой картине из-за текущей ситуации, поэтому нам показалось, что настало время обновить ее название", — сообщил он.

Французский художник Эдгар Дега — один из самых значимых и уникальных представителей импрессионистской живописи XIX века, известный своим особым взглядом на мир балета.