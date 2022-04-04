Лондонская Национальная галерея изменила название картины художника Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", призвав другие учреждения культуры пересмотреть "неверные" интерпретации или неправильную маркировку "украинского искусства и наследия", сообщает The Guardian.
По данным издания, руководство галереи "прислушалось" к призывам переименовать полотно на том основании, что ленты в волосах танцующих девушек желтого и синего цвета.
"Мы обновили название картины, чтобы она лучше отражала ее тему", — написано на странице лондонской галереи в Instagram* (запрещенной на российской территории социальной сети, принадлежащей компании Meta*, квалифицированной в России как экстремистская организация).
Представитель лондонской Национальной галереи заявил, что "название этой картины уже много лет является предметом обсуждения и отражено в академической литературе":
"В прошлом месяце больше внимания уделялось этой картине из-за текущей ситуации, поэтому нам показалось, что настало время обновить ее название", — сообщил он.
Французский художник Эдгар Дега — один из самых значимых и уникальных представителей импрессионистской живописи XIX века, известный своим особым взглядом на мир балета.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Издание Daily Mail опубликовало интервью с Владимиром Зеленским. Но британских читателей заинтересовали не слова украинского лидера, а его внешний вид.