В Национальной галерее в Лондоне приняли решение переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" — теперь они украинские. Информация об этом появилась на официальном сайте музея.
"Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить её тему", — сказали в Национальной галерее.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ненависть в адрес проживающих в стране россиян в связи с украинским кризисом недопустима.
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В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".
В начале марта мировые медиа тиражировали кадр из Мариуполя с окровавленной беременной девушкой на фоне взорванного роддома. Накануне она дала видеоинтервью, в котором разоблачила украинский фейк о "российском авиаударе".