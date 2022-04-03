Больше не "Русские танцовщицы": в Лондоне переименовали картину Дега

В Национальной галерее в Лондоне приняли решение переименовать картину Эдгара Дега "Русские танцовщицы" — теперь они украинские. Информация об этом появилась на официальном сайте музея.

"Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить её тему", — сказали в Национальной галерее.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что ненависть в адрес проживающих в стране россиян в связи с украинским кризисом недопустима.