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Сатановский высказался о выдаче МУС "ордера на арест" Путина: пусть ждут до второго пришествия

1:19
Мир

Новость о выдаче Международным уголовным судом (МУС) в Гааге "ордера на арест" президента России Владимира Путина стала поначалу неожиданной. Ясно, что "чёрную метку" Путину на Западе выкатили давно, непонятно только, на что они рассчитывали, действуя так нагло. Об этом пишет в своём Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.

Сатановский высказался о выдаче МУС "ордера на арест" Путина: пусть ждут до второго пришествия

По мнению эксперта, расчёт, возможно, был на то, что в России все, на кого данный демарш произведёт впечатление, немедленно испугаются, выйдут на улицы, свергнут Путина и выдадут его в Гаагу, где его будут ждать все враги и "неподкупные" судьи. В реальности такого сценария аналитик не то чтобы усомнился, но представил его себе несколько по-другому.

"Ну, пускай ждут до второго пришествия, которое, судя по развитию событий, может случиться довольно скоро. И уж тогда не суд в Гааге, а Высший суд, божий, будет решать, кому идти в рай, кому в ад, а кому просто сдохнуть.
Кто не помнит — это слегка изменённая фраза самого Путина, к которой, судя по всему, никто на Западе не прислушался — и очень зря", — заметил политолог.

Ранее в Кремле уже заявили, что не признают решения МУС и не собираются их выполнять.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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