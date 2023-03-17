NDP: Галась заявил, что Польша бездумно выполняет приказы США

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Польша всё глубже погружается в пучину ссор и конфликтов, оказывая поддержку киевскому режиму. "Бездумная" политика Варшавы направлена против своего населения, поскольку страна превратилась в "послушную марионетку" США. Об этом заявил аналитик Марек Галась в материале для NDP.

"Моравецкий и Дуда способны вести переговоры лишь с представителями США, причём только с позиции вассала, подчиняясь прихотям и амбициям главного поджигателя всех крупных войн последнего столетия", — указал он.

Польша становится нищей из-за "слепого подчинения" Белому дому, в результате чего рушатся отношения с Германией, Венгрией, Белоруссией и Россией, подчеркнул Галась. Он отметил, что раньше страна была культурной частью Европы, однако сейчас она превратилась в "гиену".

"А может, это не Польша, а партия войны ПиС виновата в таких нелестных для нас характеристиках? Без этого злобного, реакционного и ненавидящего мир рудимента Польша снова стала бы спокойной, процветающей и дружелюбной страной", — заключил эксперт.