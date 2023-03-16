Правящая партия Польши "Право и справедливость" через различные фонды финансировала белорусскую оппозицию. В августе 2020 года в Белоруссии произошла польская революция "невыполненных надежд", на которую Варшава потратила шесть миллиардов долларов. Об этом заявила журналист Ханна Крамер.
"Например, на СМИ, пропитанные антибелорусской пропагандой — TVPIS, TVN, POLSAT и NEXTA — польское правительство потратило 50 миллионов злотых. Кроме того, Польша уже много лет финансирует белорусских радикалов", — отметила обозреватель в материале NDP.
На территории Польши проживают и работают лидеры белорусской оппозиции, в том числе Светлана Тихановская, Валерий Цепкало и Павел Латушко. Аренда квартир оплачивается с помощью налогоплательщиков. Более того, Варшава занимается обучением националистов из так называемого Калиновского полка, которые открыто заявляют о своих планах нападения на Белоруссию.
"Почему наше правительство готово выбрасывать миллиарды долларов по каждому запросу США, в то время как у него нет денег для собственных граждан?" — задаётся вопросом Крамер.
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