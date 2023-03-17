Independent: Хитрые россияне не стали есть ежей и свергать Путина

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Западные журналисты вынужденно признают, что за год санкций жизнь в России не стала невыносимой. Некоторые эксперты делают прогнозы об отложенном эффекте, но большинство воспринимает такие данные скептически.

Как констатирует издание The Independent, экономика страны справилась с ситуацией лучше, чем многие предполагали.

"Западный удар по по российским банкам, богатым гражданам и импорту технологий не привёл к массовой безработице и обрушению финучреждений. Товары в магазинах есть, а без ряда западных брендов россияне точно обошлись", — переживают авторы.

Такой инструмент, как ценовой потолок на нефть, резко ограничит доходы Кремля, но при наличии новых торговых партнеров в Азии у России вряд ли резко закончатся деньги, считает директор и аналитик по российской экономике консалтинговой фирмы Macro-Advisory Крис Уифер.

"Даже McDonald's и Starbucks просто перешли в руки российских владельцев, которые придумали новые названия прежним блюдам и тут же забыли про вожделенный Запад, — цитируют они европейских аналитиков. — Разговоры про то, что россияне будут есть ежей, кошек, голубей и восстанут без привычных западных товаров, не стали реальностью — они слишком "хитрые", — сокрушается The Independent.

Возможно, в будущем России всё-таки придётся столкнуться с более серьёзными испытаниями, надеется Запад.

А пока:

iPhone 14 продаётся в РФ почти по той же цене, что и в Европе;

в "Связном" можно найти Apple AirPods Pro;

"Икеевская" мебель продается на "Яндекс.Маркете" и других маркетплейсах;

при желании можно найти и Coca-Cola, которую разливают в Польше.

Многие товары попадают в РФ посредством импорта из третьих стран, которые не вводили никаких ограничительных мер в отношении Москвы. К примеру, экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос на 49%. Всё более доступными становятся китайские смартфоны и автомобили.

Москвичи тоже не относятся к санкциям как к апокалипсису.

"Возможно, это пока меня не затронуло. Я уверен, что мы со всем справимся", — цитирует СМИ 63-летнего пенсионера Александра Ерёменко.

Страна держится за счёт прибыли от продажи горючих ископаемых, которая в прошлом году достигла 325 миллиардов долларов благодаря скачку цен.

В 2022 году рубль укрепил свои позиции после временного падения, случившегося после февраля, а правительство получило достаточно средств для выплат пенсий, зарплат, пособий и, разумеется, на СВО.

"Так что в перспективе Москва переживёт и сокращение доходов от продажи полезных ископаемых", — считает эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и проблем безопасности Янис Клюге. "Потеря доступа к западным технологиям отбросит Россию назад в технологическом отношении, но она в лидерах никогда и не была. Тем более при тёплых отношениях России и Китая этот факт вряд ли станет определяющим — есть же фраза: "Всё на свете делается в Китае", — добавляют эксперты.

У "железной России"диверсифицированы источники дохода и катастрофы точно не произойдёт, заключают специалисты.