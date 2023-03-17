Рекордное количество западных санкций не оказало серьёзного влияния на повседневную жизнь граждан России. Гениальность русских позволяет находить выход из самой сложной ситуации, заявил профессор Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.
"Русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях", — пояснил он в интервью изданию Wedge Infinity.
Учёный отметил, что даже под санкционным давлением потребительские цены в России растут медленнее чем в Японии, что "буквально шокирует" жителей Поднебесной.
К тому же, добавил Хаттори, в Кремле внимательно следят, чтобы граждане страны не испытывали серьёзных неудобств на фоне антироссийских санкций.
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