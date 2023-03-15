После начала специальной военной операции западными странами на Россию было наложено рекордное по количеству число санкций, с которыми российская экономика справилась неожиданно хорошо, пришли к выводу американские СМИ.
Журналист из США Дэвид МакХью пообщался с россиянами и выяснил, что в стране отсутствует массовая безработица, курс рубля не упал, а банки не разорились.
"Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги", — признал он в издании Independent.
МакХью отмечает, что граждане России продолжают употреблять привычный фастфуд и пользоваться самыми современными смартфонами, тогда как жители Запада из-за антироссийских санкций вынуждены мириться с дорожающими электроэнергией, топливом и продуктами питания.
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