Военкор Астрахань заявил, что ВС РФ воюют только с Украиной, а не со странами НАТО

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Часто можно услышать, что Россия воюет не с Украиной, а со всем блоком НАТО. Бывший военнослужащий НМ ДНР, военный корреспондент Дмитрий Астрахань поделился своим мнением относительно этого.

"Конечно, против нас вся экономическая и промышленная мощь Запада. Но для них украинская соборность и незалежность, как говорят в CША, "not the hill I'll die on" ("Не высота, на которой я готов умереть")", — приводит его слова "Русская Весна".

Астрахань отметил, что на протяжении девяти лет татику артиллерийского террора использовали не американцы. Не США формировали запрещённые группировки, например, "Азов"*. Америка пыталась запретить поставки оружий данному объединению и признать его преступным.

По мнению эксперта, именно Украина причастна к казням и пыткам гражданского населения и пленных военных, а не конгресс США. За терактами в России стоит лишь киевский режим.

"Да, Украиной управляли из-за океана, толкая на противостояние с Россией. Но то, как Украина осуществляет движение в заданном направлении, это именно их собственное "достижение". Их использовали? Да. Но они сами захотели быть бандеровцами и строить naziональную державу. Быть "американскими марионетками" тоже можно по-разному", — отмечает Астрахань.

Он заключил, что военная операция идёт именно с Украиной, и в этом не стоит сомневаться.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ