Mainichi Shimbun: западным странам придётся воевать друг с другом за ресурсы из-за Украины

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Украинский конфликт вновь разделит мир на политические блоки, во главе которых будут стоять Китай, Россия и Соединённые Штаты, уверены японские эксперты.

В результате Запад потеряет доступ к стратегическим ресурсам и дешёвой продукции, из-за чего за них развернётся внутренняя борьба. Уже сейчас Европа и США сталкиваются с невиданной инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и продовольствие.

"Экономические потрясения, энергетические кризисы и военные конфликты всегда тесно связаны", — цитирует экономического обозревателя Кайити Кая издание Mainichi Shimbun.

Брюсселю, Вашингтону и Токио придётся конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, а это грозит "серьёзными последствиями", уверен управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма.