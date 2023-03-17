Украинский конфликт вновь разделит мир на политические блоки, во главе которых будут стоять Китай, Россия и Соединённые Штаты, уверены японские эксперты.
В результате Запад потеряет доступ к стратегическим ресурсам и дешёвой продукции, из-за чего за них развернётся внутренняя борьба. Уже сейчас Европа и США сталкиваются с невиданной инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и продовольствие.
"Экономические потрясения, энергетические кризисы и военные конфликты всегда тесно связаны", — цитирует экономического обозревателя Кайити Кая издание Mainichi Shimbun.
Брюсселю, Вашингтону и Токио придётся конкурировать за дефицитные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию, чтобы обеспечить свою экономическую безопасность, а это грозит "серьёзными последствиями", уверен управляющий директор Института экономики и энергетики Кэн Кояма.
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Если уцелевшие при взрыве трубы СП используют для строительства хаба в Калининграде, некоторые страны заартачатся, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Демидов.