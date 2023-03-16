Члены Республиканской партии США все чаще скептически оценивают расширенные обязательства, обещанные Вашингтоном Киеву, и не желают поддерживать Украину, а хотят помогать собственным гражданам.
"Сотни миллиардов долларов наших с трудом заработанных американских денег отправляются за границу, чтобы начать Третью мировую войну, — заявила накануне кандидат в губернаторы Аризоны Кэри Лейк. — Это не наша борьба. Мы "Америка прежде всего!"
Как показывают опросы, проведённые среди избирателей-республиканцев, они также устали от украинского конфликта и больше не хотят поддерживать киевский режим. Политикам приходится прислушиваться к мнению американцев, отстаивая их позицию с высоких трибун, пишет издание The Washington Post.
"Это гражданская война (в Конгрессе США. — Прим. ред.), и я думаю, что реалисты те из нас, кто верит в более сдержанную внешнюю политику", — цитируют авторы материала вице-президент Центра обновления Америки Дэна Колдуэлла.
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