Конгрессмен Гетц: США из-за Украины уже обеднели на $100 млрд, теперь потеряли новейший БПЛА

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Активная поддержка киевского режима Белым домом привела к потере новейшего беспилотника MQ-9 Reaper, содержащего важные технологии, вблизи зоны боевых действий, заявил конгрессмен из США Мэтт Гетц.

Он напомнил, что помощь Украине уже стоила американским налогоплательщикам более $100 млрд, а Вашингтон продолжает втягивать Соединённые Штаты в прямое противостояние с Россией.

"Я вновь призываю Джо Байдена прекратить нашу вовлечённость в эту войну прежде, чем счёт пойдет не на потраченные на данный конфликт доллары, а на число погибших на Украине американцев", — обратился Гетц к президенту США.

Законодатель не раз предлагал заморозку военной и финансовой помощи Киеву, так как уверен, что американские власти должны заняться решением внутренних проблем в стране.

Ранее ветеран ВС США предложил напомнить украинским солдатам, за что они рискуют собственными жизнями, и учредить медаль с флагом США и фотографией Зеленского.