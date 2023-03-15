Вашингтон готовится прямо вмешаться в боевые действия на Украине, если в США увидят перспективы поражения Киева, заявил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
"Игра будет такая — "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами", — подчеркнул он во время выступления.
Публицист предостерег Пентагон от поспешных решений и напомнил, что именно русские разгромили под Сталинградом самую сильную армию мира середины XX века.
"Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю", — отметил Херш.
В подтверждение своих слов он привёл переброску 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий США в Европу, из которых будут сформированы ударные бригады.
Ранее эксперт заявил, что западные СМИ развернули целую операцию по дезинформации России, чтобы прикрыть готовящееся наступление ВСУ.
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Армия России накрыла огнём колонну ВСУ.