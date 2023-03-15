Публицист Херш: США вмешаются в украинский конфликт, если Россия будет побеждать

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Вашингтон готовится прямо вмешаться в боевые действия на Украине, если в США увидят перспективы поражения Киева, заявил известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

"Игра будет такая — "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян", что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами", — подчеркнул он во время выступления.

Публицист предостерег Пентагон от поспешных решений и напомнил, что именно русские разгромили под Сталинградом самую сильную армию мира середины XX века.

"Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю", — отметил Херш.

В подтверждение своих слов он привёл переброску 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий США в Европу, из которых будут сформированы ударные бригады.

Ранее эксперт заявил, что западные СМИ развернули целую операцию по дезинформации России, чтобы прикрыть готовящееся наступление ВСУ.