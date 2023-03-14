Все рассуждения в западных изданиях о том, что ВСУ не готовы к наступлению из-за больших потерь и нехватки вооружения, являются спланированной компанией по дезинформации России, уверен журналист, политолог Андрей Медведев.
"Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о, якобы, неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идёт полным ходом", — отметил он в своём Telegram-канале.
Киеву необходимо оправдаться перед западными спонсорами за огромные потери под Артёмовском (Бахмутом), а потому "ВСУ погонят в наступление даже с кремневыми ружьями и пороховыми пушками периода Колиивщины", подчеркнул Медведев.
Ранее эксперт объяснил, в чём заключается текущая военная стратегия России на Украине: дождаться контрудара украинской армии, чтобы нанести противнику непоправимый урон.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.