Андрей Медведев: в западных СМИ развернута операция по прикрытию наступления ВСУ

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Все рассуждения в западных изданиях о том, что ВСУ не готовы к наступлению из-за больших потерь и нехватки вооружения, являются спланированной компанией по дезинформации России, уверен журналист, политолог Андрей Медведев.

"Судя по активизации информационных операций такого рода, а именно по увеличению количества публикаций в западных СМИ о, якобы, неготовности Киева к наступлению, в действительности подготовка к нему идёт полным ходом", — отметил он в своём Telegram-канале.

Киеву необходимо оправдаться перед западными спонсорами за огромные потери под Артёмовском (Бахмутом), а потому "ВСУ погонят в наступление даже с кремневыми ружьями и пороховыми пушками периода Колиивщины", подчеркнул Медведев.

Ранее эксперт объяснил, в чём заключается текущая военная стратегия России на Украине: дождаться контрудара украинской армии, чтобы нанести противнику непоправимый урон.